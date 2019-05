Aankomende passagiers moeten uur wachten op Brussels Airport door grote drukte en tekort aan agenten

Zaventem - Passagiers van non-Schengenvluchten die aankomen op Brussels Airport, moeten zondagochtend rekening houden met extra wachttijden tot een uur aan de veiligheidscontrole van Pier B. Dat is vernomen bij de luchthaven. Er zijn te weinig agenten voor het grote aantal passagiers, aldus politievakbond VSOA.

Aanvankelijk leek het om een actie van de politie te gaan, maar volgens politievakbond VSOA Politie is daar geen sprake van. “Het is gewoon erg druk op de luchthaven en er is onvoldoende personeel voorzien voor de veiligheidscontroles”, zegt Vincent Houssin van VSOA Politie. “Van acties is geen sprake.”

Medewerkers van Brussels Airport delen water uit aan de getroffen reizigers.