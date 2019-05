Vincent Kompany kondigt na elf (!) seizoenen vertrek aan bij Manchester City: “De tijd om te gaan is voor mij gekomen”

Vincent Kompany vertrekt bij Manchester City. Dat kondigde onze landgenoot zelf aan via sociale media in een open brief, gericht aan de fans van de Citizens. De FA Cup-finale tegen Watford, die City gisteren met maar liefst 6-0 won, was Kompany’s laatste wedstrijd in het lichtblauwe shirt.

“Community Shield-winnaars! Opeenvolgende League Cup-winnaars! Opeenvolgende Premier League-winnaars! FA Cup-winnaars!” De intro van Kompany’s open brief zegt alles. De centrale verdediger heeft er een lange en mooie reis opzitten met Manchester City. Maar na 11 seizoenen komt er een einde aan het partnerschap tussen de Rode Duivel en de kersverse Engelse kampioen en FA Cup-winnaar.

“We hebben net het einde gezien van een ongelooflijk seizoen, mijn 11de als een Blue”, schrijft Kompany. “Ik kan het niet geloven, maar het was ook mijn laatste als een Blue. Ik heb deze dag talloze keren verbeeld, het voelt al enkele jaren alsof het einde nabij is. Het voelt nog steeds niet echt. Manchester City heeft me alles gegeven, ik heb geprobeerd zo veel terug te geven als ik kon. Hoe vaak krijgt iemand de kans om zo’n belangrijk hoofdstuk af te sluiten op zo’n mooie manier, en dat bij een club met zo’n mooie geschiedenis en traditie? De tijd om te gaan is voor mij nu gekomen.”

Lees hier de volledige brief:

Kompany was sinds 2008 actief bij Manchester City. Hij begon zijn carrière in eigen land bij Anderlecht, waar hij feilloos de jeugdreeksen doorliep. Hij verliet de Belgische recordkampioen in 2006 voor Hamburger SV, waar hij twee seizoenen speelde. Waar de Rode Duivel nu naartoe trekt, is nog niet bekend. Al belooft hij wel snel duidelijkheid te scheppen daarover: er komt immers nog een deel twee van zijn open brief...