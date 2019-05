Brand in flatgebouw in Molenbeek: honderdtal bewoners geëvacueerd, gemeentelijk rampenplan afgekondigd

Sint-Jans-Molenbeek - In de Brusselse deelgemeente Sint-Jans-Molenbeek is het gemeentelijk rampenplan zondagochtend van kracht. Om 8.47 uur was een brand uitgebroken in de ondergrondse garage van een appartementsgebouw, een honderdtal mensen werd geëvacueerd. De brand is onder controle.

De brand brak om 8.47 uur uit in de Mahatma Ghandilaan in Sint-Jans-Molenbeek. Een auto was er in brand gevlogen, waardoor veel rookontwikkeling ontstond in het gebouw. De brand was snel onder controle, maar door de rook werden alle bewoners van het flatgebouw geëvacueerd. Het gaat om een honderdtal mensen, die ondergebracht zijn in een feestalzaal in de buurt en metrostation Osseghem.

De brandweer wacht nu op een van de grote ventilatoren uit de Audi-fabriek in Vorst om de rook uit het appartementsgebouw te blazen.