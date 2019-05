Geen Thibaut Courtois in doel bij Real Madrid, Zinédine Zidane maakt zich boos in de pers: “Wie is volgens jou de baas in dit team?”

Het La Liga-seizoen wordt vandaag (zondag) afgesloten. Voor Real Madrid, dat na een slap seizoen sowieso pas derde wordt, valt er niets meer te winnen. De sfeer in de hoofdstad lijkt alvast gespannen, want trainer Zinédine Zidane irriteerde zich tijdens de persconferentie. Intussen is er voor Thibaut Courtois geen plaats op het veld: doublure Keylor Navas, die mogelijk deze zomer vertrekt, mag in de slotmatch tegen Real Betis spelen.

Zinédine Zidane reageerde behoorlijk gepikeerd op de vele vragen rond de club. “Of het de laatste wedstrijd is voor Keylor Navas bij ons? Ik denk het niet, en ik wil niet denken aan volgend seizoen. Er doen veel geruchten de ronde, maar ik ga niks zeggen. Niemand weet wat ik tegen Keylor heb gezegd behalve ik en hijzelf.” Ook over de mogelijke transfers van Antoine Griezmann (Atlético Madrid), Benjamin Mendy (Manchester City) en Luka Jovic (Eintracht Frankfurt), alsook het mogelijke vertrek van Isco, hield Zizou de lippen stijf op elkaar.

“Ik zal duidelijkheid brengen over wie speelt wanneer het volgende seizoen begint. Het is mijn keuze. Wie denk je dat er coach is van dit team? Het is zo helder als water: ik ben de coach, ik zal altijd doen wat ik wil en als ik dat niet langer kan, dan stop ik. Dat is duidelijk. Voor de transferperikelen zijn er hier mensen op de club en we werken allemaal samen. Maar wie speelt en op de bank zit, dat kiezen ik en mijn staff.”

Navas speelt tegen Betis

Om 12 uur speelt Real Madrid haar 38ste en laatste wedstrijd van het La Liga-seizoen tegen Real Betis, de nummer elf van de competitie. Keylor Navas zal alvast in doel staan, en niet Thibaut Courtois. Is het inderdaad de afscheidswedstrijd van de Costa Ricaan? De tijd zal het leren.