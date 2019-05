Hoe vier dappere vrouwen de gruwel van de medische experimenten in nazikampen blootlegden

Tijdens de Holocaust, toen miljoenen mensen vermoord werden in concentratiekampen tijdens de Tweede Wereldoorlog, hebben vier dappere jonge vrouwen hun leven geriskeerd om de gruwel van de door Nazi’s uitgevoerde experimenten op gevangenen bloot te leggen.

De artsen van het naziregime voerden tijdens de Tweede Wereldoorlog in het grootste geheim medische experimenten uit op menselijke “proefkonijnen”. Toch kon de gruwel daarvan blootgelegd worden dankzij vier vrouwelijke gevangenen: Krystyna Czyz, Wanda Wijtasik, Janina Iwaska en haar zus Krystyna Iwaska.

Het verhaal van de vier vrouwen is nu gebundeld in een boek: The Art of Hiding van Dr. David Gill.

Onder de leiding van Karl Gebhardt - de persoonlijke arts van SS-leider Heinrich Himmler - begonnen dokters van het naziregime vanaf 1942 gevangenen naar hun laboratoria te sleuren voor vreselijke medische testen. Ook de vier jonge vrouwen ondergingen hetzelfde lot. Zij behoorden tot een groep van meer dan zeventig gevangenen die onderworpen werden aan medische proeven in het concentratiekamp Ravensbrück.

Zij werden ernstige verwondingen toegebracht door de artsen, die hun huid opensneden met gebroken glas om met opzet een infectie te veroorzaken.

How four female Nazi death camp prisoners exposed evil experiments through coded letters using urine https://t.co/XlnwsI3hML pic.twitter.com/lhxtmPrUxO — The Us Posts (@theusapost21) 18 mei 2019

Brieven met urine

Hoewel hun persoonlijke trauma ondraaglijk was, zochten ze een manier om de details van de experimenten in de concentratiekampen te vertellen aan de buitenwereld. Maar, ze mochten slechts één brief per maand aan hun familie schrijven en de inhoud werd zwaar gecontroleerd en gecensureerd. Daarom ontwikkelden de vrouwen een geniaal plan om geheime boodschappen te verwerken in hun brieven.

Ze ontdekten dat wanneer ze hun pen in urine drenkten, de woorden snel verdwenen van het papier omdat de vloeistof snel z’n kleur verliest. Maar wanneer de urine opgewarmd wordt, verschijnen de woorden weer in de brief.

Tussen 1943 en 1944 riskeerden de vrouwen hun leven door op die manier 27 brieven te versturen in de hoop zo de vreselijke mishandelingen van de kampgevangenen aan het licht te brengen. Hun plan hing echter volledig af van hun families, die moesten ontdekken dat de brieven geheime boodschappen bevatten. Door één hint die Krystyna had achtergelaten, slaagden ze daarin.

In mei 1944, meer dan een jaar na de eerste geheime boodschap in een brief, werd de inhoud bekendgemaakt aan de wereld. Uiteindelijk slaagden de vrouwen erin de Tweede Wereldoorlog te overleven. Krystyna werd een academicus, Wanda werd een psychiater, Janina werd een journaliste en haar jongere zus Krystyna werd een dokter.

Dokter Karl Gebhardt werd ter dood veroordeeld voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij stierf op 2 juni 1948.