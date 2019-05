Zware brand in verlaten drugsboerderij in Zonhoven

Zonhoven - In een verlaten boerderij, een beruchte drugsboerderij in de Bruinstraat in de wijk Kolveren bij Zonhoven, is zondagochtend kort na middernacht een hevige brand uitgebroken. Het pand is niet bewoond, maar geraakte wel in het nieuws omdat er in een bijhorende stal een productieplaats voor synthetische drugs was aangetroffen. Die vondst dateerde van in november 2018. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.

Op 9 november 2018 werd de politie verwittigd van de aanwezigheid van een verdachte vrachtwagen in de wijk Kolveren, in de afgelegen Bruinstraat. Het laadruim van de vrachtwagen stond vol blauwe vaten met drugsafval. De ontdekking van de in Nederland gestolen vrachtwagen leidde de speurders naar de verlaten boerderij in de Bruinstraat. Daar ontdekte de politie in een stal een drugsfabriekje.

Bij aankomst van de brandweer van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg stond de boerderij al in lichterlaaie. Het gebouw was verzegeld door politie en gerecht. De brandweermannen hadden in ieder geval enkele uren nodig om het vuur geblust te krijgen.