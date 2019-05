Coucke en Verschueren over speler-trainer Vincent Kompany: “Het moment waarop hij ja zei, dat ga ik nooit vergeten”

Vincent Kompany zal als speler-trainer beslissen in welke tactiek Anderlecht speelt en wie er op het veld staat. Hij brengt zelf een coach mee die het team langs de lijn zal leiden als de verdediger zelf op het veld staat. Dat zeggen Michael Verschueren en Marc Coucke, sportief verantwoordelijke en voorzitter van de Brusselse club. “Het moment dat hij ja zei, zal ik nooit vergeten”, zegt Coucke.

“Vincent is een kind van het huis. Met hem binnen te halen bereiken we iets dat niemand voor mogelijk achtte”, zegt Michael Verschueren in een filmpje op de Facebookpagina van RSC Anderlecht. “Hij is wie we nodig hebben om de club een nieuw elan te geven en om wat ik RSCA 2.0 noem, op te zetten.”

Verschueren en technisch directeur Frank Arnesen hebben veel gesprekken gehad met de Rode Duivel, zegt de zoon van Mister Michel. “We hebben veel over voetbal gepraat, over onze visie, over de toekomst van ons voetbal en de problemen die de club momenteel heeft. We hebben veel over de club gesproken. Ik denk dat Vincent veel zin heeft om met de jongeren te werken. Hij heeft een duidelijk beeld over het voetbal dat we moeten spelen, heel offensief.”

“Het moment waarop hij ja zei, ga ik nooit vergeten”, zegt Marc Coucke. “Uit alle analyses die hij maakte, trokken we dezelfde conclusie: dit avontuur heeft alles om te slagen.”

Speler-trainer

De rol van Kompany wordt die van speler-trainer. “Hij bepaalt de tactiek en kiest wie op het veld staat. Als hij zelf meespeelt, zal een coach die hij meebrengt de coaching voor zijn rekening nemen. Het is out of the box, maar ik denk dat Anderlecht nood heeft aan vernieuwing. Dit is de eerste stap.”

De twee grote mannen bij Anderlecht omschrijven Kompany als een man met paars bloed. “Hij zegt dat zelf ook. Hij wil onze club terugbrengen naar waar ze ooit stond.”