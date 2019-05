Meisje (9) redt haar beste vriendin dankzij EHBO-les die ze net had gevolgd

Een negenjarig meisje uit de Verenigde Staten heeft haar beste vriendin gered die aan het stikken was. Ze gebruikte daarbij de Heimlichgreep die ze de dag ervoor had aangeleerd tijdens een cursus EHBO.

Shailyn en Keira Silvia waren vorige week aan het eten op de speelplaats van hun lagere school Marguerite Peaslee in de Amerikaanse staat Massachusetts toen het gezicht van Keira plots helemaal rood werd. Shailyn besefte al snel dat haar vriendin aan het stikken was in de hotdog die ze aan het eten was. Ze paste meteen de Heimlichgreep toe.

De dag voordien had het negenjarige meisje een cursus EHBO gevolgd, waardoor ze haar vriendin kon redden. “Ik was niet zenuwachtig omdat ik wist hoe ik het moest doen”, zegt ze aan WBZ-TV.