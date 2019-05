Onze Chef voetbal over Vincent Kompany bij Anderlecht: De Stunt van het Jaar, van de eeuw misschien wel

Anderlecht dat Vincent Kompany (33) weghaalt bij Manchester City. Dat kunnen we gerust de Stunt van het Jaar noemen. Wat mij betreft zelfs de stunt van deze nog jonge voetbaleeuw, althans op extrasportief vlak. Eén van de grootste iconen in de geschiedenis van het Belgisch voetbal die zijn carrière onder de Brusselse kerktoren komt afsluiten, dat kunnen we alleen maar waarderen en respecteren. Er was sprake van nog een jaartje Premier League, New York City of wat dan ook. Maar neen, de verdediger kiest voor zijn roots. Zijn club die een van de moeilijkste perioden uit zijn clubgeschiedenis kent. Hulde.