Rode Duivel Dedryck Boyata verlaat Celtic voor Hertha Berlijn

Vincent Kompany is niet de enige verdediger van de Rode Duivel die zondag 19 mei als datum voor een transfer heeft gekozen. Ook Dedryck Boyata liet verstaan dat hij het Schotse Celtic Glasgow inruilt voor het Duitse Hertha Berlijn.

De 28-jarige Rode Duivel was einde contract bij Celtic, dat zich begin mei voor de vijftigste keer tot Schots kampioen kroonde. In 2015 kwam Boyata bij Celtic terecht. Met de club uit Glasgow pakte hij vier opeenvolgende landstitels, won hij twee Schotse bekers en veroverde hij drie keer de Schotse League Cup. In mei werd Boyata opgenomen in het Elftal van het Jaar in de Schotse hoogste klasse. De verdediger, die met een knieblessure buiten strijd is, speelde dit seizoen 32 wedstrijden voor Celtic.