Motorrijder (47) overleeft aanrijding met vrachtwagen niet

Aarschot - Een 47-jarige motorrijder uit Aarschot is overleden na een dodelijke aanrijding met een vrachtwagen. Volgens de verkeersdeskundige van het parket is de man om onduidelijke reden afgeweken van zijn rijbaan, de vrachtwagen kon niet tijdig uitwijken.

“Het ongeval vond zaterdagavond plaats rond 17.30 uur aan de Oude Mechelsebaan in Langdorp”, zegt Sarah Callewaert, de woordvoerder van het parket van Leuven. “De vrachtwagenchauffeur, een 35-jarige man uit Bekkevoort, is safe getest op drugs en alcohol. Het labo, een wetsdokter en een verkeersdeskundige zijn aangesteld om uit te zoeken hoe dit ongeval is kunnen gebeuren.”