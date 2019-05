Twitter ontploft na dubbele aankondiging van Vincent Kompany: “Dit had toch niemand zien aankomen?”

Reacties van treurende Manchester City-fans waren er in overvloed deze ochtend, toen Vincent Kompany zijn vertrek aankondigde. De kapitein zou na elf seizoenen andere oorden opzoeken. Het verhaal werd rond de middag echter nog een stuk opvallender toen Kompany zijn terugkeer naar ex-club Anderlecht, als speler-trainer aankondigde. En dat zorgde uiteraard voor een pak reacties in de voetbalwereld en bij de fans.

Zo doe je dat. Prijzen schenken, weten wie je bent, wat je doet en waar het naartoe gaat. @VincentKompany is een rots waar iedereen die ermee werkt op kan rekenen. Zoveel respect voor sportmannen van dit allooi. It ain’t over...what a guy! #klasbak #pursang pic.twitter.com/kocBRVd7DZ — Karl Vannieuwkerke (@Vannieuwkerke) 19 mei 2019

En toen werd het plots gekker... pic.twitter.com/HaZKQ26X8k — Karl Vannieuwkerke (@Vannieuwkerke) 19 mei 2019

Good luck to you, @VincentKompany with your new challenge. One of the greatest players, leaders and role models to have played on the green carpets of this country. And what a way to bow out from @ManCity https://t.co/ZE1IOywid7 — Gary Lineker (@GaryLineker) 19 mei 2019

What a captain and player. https://t.co/RA4OVPciVH — Alan Shearer (@alanshearer) 19 mei 2019

Playing for about 10 years with this man for club and country. And what an privilege it’s been. Big player, Big personality and big leader. Learned a lot from you. Wishing you all the best for the future. Btw picking you up at 2 pm today‍ pic.twitter.com/RWjIhAkUel — Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) 19 mei 2019

Foto: Christian Wilhelmsson

Vincent Kompany als speler-manager naar Anderlecht: eerste grote overwinning voor @CouckeMarc en ondertussen wel veel volk in de bestuurskamer. #gntand — Martin Heylen (@MartinHeylen1) 19 mei 2019

Vincent Kompany verlaat Manchester City en keert terug naar Anderlecht !! #Theprinceisback. Hiermee is het seizoen van Anderlecht toch nog gered. Dit maakt alles goed. — printgoedkoop.be (@printgoedkoop) 19 mei 2019

Kompany speler-trainer bij Anderlecht? WHAT. THE. FUCK.



Dit had NIEMAND toch (op zo'n korte termijn) zien aankomen? Dit is echt een stuk geschiedenis dat we nu aan het beleven zijn — Mikey Delbeke (@MikeyDelbeke) 19 mei 2019

One of the best CB’s @premierleague has ever seen & one of @ManCity greatest ever players! https://t.co/iRSZ0bYOZt — Jamie Carragher (@Carra23) 19 mei 2019

I didn’t expect that. Their are some players you wish played for your club. @VincentKompany was one of them. A great centre back whose influence on and off the pitch was huge. https://t.co/5hfP1ceNUp — Gary Neville (@GNev2) 19 mei 2019

Looked after me from day one. Led by example, showed everyone what it means to be a leader, wear their heart on the sleeve, and give everything for this club.



We will miss you Captain pic.twitter.com/e8xkzmpjm6 — Phil Foden (@PhilFoden) 19 mei 2019