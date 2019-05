Bart De Wever (N-VA) vraagt duidelijkheid van CD&V, Hilde Crevits wil mensen eerst laten stemmen

Bart De Wever, kandidaat-minister-president voor N-VA, vindt dat CD&V duidelijk moet zeggen of ze na de verkiezingen al dan niet opnieuw voor een centrumrechts beleid wil gaan. Hilde Crevits, die voor CD&V kandidaat is om de volgende Vlaamse regering te leiden, vindt dat de kiezer zich eerst moet uitspreken. Dat zeiden ze zondag tijdens een debat in de studio van VTM Nieuws.

N-VA wil verder met een “robuust centrumrechts beleid” en vindt dat CD&V aan haar kiezers moet duidelijk maken of ze voor diezelfde koers kiest of voor samenwerking met linkse partijen gaat. “Als mevrouw Crevits zegt dat ze minister-president wil worden, dan kan dat toch enkel in een regering zonder de N-VA. Tenzij de peilingen quatsch zijn, zullen wij toch de grootste zijn en het minister-presidentschap claimen. Als die claim vanuit CD&V wordt gelegd, kan dat de voorbode zijn van een zwenken naar dat rood-groene verhaal”, zei De Wever.

LEES OOK. De enige aanval tussen Bart De Wever (N-VA) en Hilde Crevits (CD&V) is het charmeoffensief: “Hilde is het slimste meisje van de klas. En het liefste”

Crevits vindt eerst dat de kiezer zich moet uitspreken. “We hebben in Vlaanderen goed samengewerkt met Open Vld en N-VA. Er is zeker een opportuniteit om na te verkiezingen ook samen te werken. Maar laat mensen alstublieft eerst gaan stemmen”, zei het CD&V-boegbeeld. Crevits zei ook nooit te zullen meewerken aan een Vlaamse regering die “als enige doel heeft om front te vormen tegen de federale overheid. We zijn een land, we moeten beslissingen nemen die goed zijn voor de mensen”.

N-VA wil graag de volgende minister van onderwijs leveren. Crevits zei dat het departement “in gevoelige handen” moet komen. “Geen handen die er elke dag op los tweeten om iemand te schofferen”. Een verwijzing naar N-VA-kopstuk Theo Francken. Bart De Wever zei echter dat dit niet Franckens eerste ambitie is. De N-VA-voorzitter herhaalde dat zijn partij gealarmeerd is door de rapporten over de dalende kwaliteit van het onderwijs. “We moeten oog hebben voor de zwaksten, maar ook voor de slimsten.”