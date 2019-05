Explosie op toeristenbus nabij museum in Egypte: tiental gewonden

Aan het Grand Egyptian Museum in de buurt van de Piramiden van Gizeh in Egypte heeft een ontploffing plaatsgevonden naast een toeristenbus. Dat melden meerdere buitenlandse media. Er is sprake van zeker zestien gewonden.

Naar verluidt gaat het voornamelijk om buitenlandse toeristen die gewond zijn geraakt bij de explosie. Over doden is er voorlopig geen sprake. Meer duidelijkheid over hun nationaliteit en de aard van hun verwondingen is er nog niet.

Op sociale media circuleren beelden van een beschadigde bus.

Later meer.