Onweer trekt over Vlaanderen: bekijk waar en wanneer de felste buien verwacht worden

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) waarschuwt tot zondagavond 22 uur met een code geel voor onweer. Op sommige plaatsen is er gevaar voor veel neerslag, mogelijk met hagel.

Zondagnamiddag en -avond worden lokaal felle buien met onweer verwacht. Over het westen is de atmosfeer stabieler en krijgen we geen intense buien. Voor sommige regio’s daarentegen wordt de waarschuwing mogelijk nog aangepast naar code oranje.

Dat wil zeggen dat daar schade of overlast mogelijk is door intense regenval, hagelbuien of blikseminslagen. “Wees voorbereid en volg de raadgevingen van de bevoegde overheid op”, klinkt het bij het KMI.

Bekijk hier waar en wanneer het onweer verwacht wordt: