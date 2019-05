Rode Kruis verzorgde 389 lopers tijdens 20 km door Brussel

Brussel - Het Rode Kruis heeft tijdens de 40ste editie van de 20 kilometer door Brussel 389 deelnemers moeten verzorgen, waarvan 134 aan de aankomst. Dat zijn er flink wat minder dan gemiddeld, zegt woordvoerder Rafael Schmidt, die het over een kalme editie heeft. “We hadden wel één persoon met hartproblemen, maar die was in de ziekenwagen al opnieuw bij bewustzijn”, klinkt het.

“De voorbije jaren telden we gemiddeld zo’n 600 verzorgingen, dit jaar zitten we dus op ongeveer twee derden van dat aantal”, zegt de Rode Kruis-woordvoerder. “Dat geldt ook voor de mensen die naar het ziekenhuis zijn gebracht. Andere jaren zijn dat er ongeveer twaalf of dertien, dit jaar slechts negen. Er is wel één medische urgentie geweest, voor een loper die op de Tervurenlaan hartproblemen had gekregen. Die man is de ziekenwagen weliswaar al opnieuw bij bewustzijn gekomen.”

Uitputting

Daarnaast waren er vooral veel mensen die pleisters nodig hadden omwille van een valpartij en lopers met spierpijn of krampen. Ook moest een aantal deelnemers na aankomst in de Rode Kruis-tent op adem komen omdat ze na de 20 kilometer uitgeput waren.

“Uiteindelijk was dit een heel kalme editie, het weer heeft daarin zeker een rol gespeeld”, aldus nog Rafael Schmidt.

