Winnaar Eurovisiesongfestival Duncan Laurence opnieuw in Nederland

De winnaar van het Eurovisiesongfestival, Duncan Laurence, is zondagmiddag geland op Schiphol. Een paar uur eerder was hij vertrokken uit Tel Aviv, de stad die dit jaar gastheer was van het muziekspektakel. De 25-jarige singer-songwriter uit Hellevoetsluis sleepte namens Nederland voor het eerst in 44 jaar de felbegeerde titel binnen met het nummer Arcade.

In Nederland is volop aandacht voor de prestatie van Duncan Laurence. Zo staat het tv-programma Pauw zondagavond in het teken van het songfestival. Niet alleen Duncan zit aan tafel, ook zijn hele team, met onder meer Ilse DeLange. Ook Hart van Nederland, Shownieuws en RTL Boulevard staan stil bij de Nederlandse winst.

De gemeente Hellevoetsluis gaat Duncan huldigen, al is nog niet bekend wanneer en hoe.

