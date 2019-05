Geblesseerde Maradona komt niet naar filmfestival van Cannes

Diego Maradona zakt niet af naar het filmfestival van Cannes, waar zondagavond de documentaire “Diego Maradona” wordt vertoond. De Argentijnse ex-topvoetballer is geblesseerd aan een schouder en zal de festivaltrappen niet bestijgen. Dat heeft de Britse regisseur Asif Kapadia aangekondigd.

De documentaire belicht de gouden jaren van Maradonna in Napels en wordt buiten competitie vertoond in het Palais des festivals. Dat gebeurt nu in afwezigheid van de voormalige voetbalvedette. Diego Maradona, momenteel trainer van de Mexicaanse tweedeklasser Dorados, kampt met pijn aan de schouder. “Hij moet klaarblijkelijk geopereerd worden”, verklaarde Asif Kapadia. Hij draaide eerder de documentaires “Senna” en “Amy” over F1-piloot Ayrton Senna en zangeres Amy Winehouse.

Op de Croisette werd erg uitgekeken naar de komst van Maradona (58). In 2008 was hij op het festival voor de documentaire “Maradona par Kusturica” van Emir Kusturica.

(belga)