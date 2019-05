Michael Verschueren geeft meer uitleg bij rol Kompany: “Hij zal ook inspraak hebben in transfers”

Sportief manager Michael Verschueren van Anderlecht heeft meer uitleg gegeven bij de aanstelling van Vincent Kompany als speler-trainer bij de club. “Hij wordt manager naar Engels model, en zal samen met Frank (Arnesen, technisch directeur) ook zijn zegje hebben over de transfers.” Verschueren gaf omzeggens ook toe dat Kompany de duurste speler ooit wordt bij Anderlecht.

LEES OOK. Verrassing van formaat: Vincent Kompany keert terug naar Anderlecht als speler-coach!

Wat een stunt. Anderlecht slaagde erin zijn dramatische seizoen in één klap weg te vegen met het nieuws dat Vincent Kompany Manchester City ruilt voor Anderlecht als speler-trainer. “De club had het nodig”, vertelde Verschueren voor de wedstrijd tegen AA Gent bij de camera’s van Play Sports. “Er zijn veel vragen gesteld rond de toekomst van deze club en ik denk dat we met deze daad een statement maken. Dit is een neerslag van de visie die we ontwikkeld hebben en die bij hem aansluiting heeft gevonden.”

Foto: Photo News

Daarop ging de sterke man bij Anderlecht ook dieper in op de rol die Kompany zal vertolken bij paars-wit. “Hij is hoofdcoach, maar je moet het een beetje nuanceren. Hij wordt naar Engels model manager en zal samen met Frank (Arnesen, nvdr) over de transfers gaan. Hij zal ook de tactiek van de ploeg bepalen, maar vanaf het moment dat hij speelt moet er een extra coach komen de coach langs de lijn op zich neemt. Ik weet wie hij daarvoor meeneemt, maar we zullen dat te gepasten tijde communiceren.”

Bestbetaalde speler ooit

Er is immers nog geen duidelijkheid over wie volgend seizoen deel zal uitmaken van de technische staf van Anderlecht. “Die gesprekken zullen volgende week plaatsvinden”, aldus Verschueren.

Anderlecht maakt van Kompany de bestbetaalde speler ooit voor de club, zoveel is zeker. De Rode Duivel zal dus meer gaan verdienen dan de 3 miljoen euro bruto die middenvelder Adrien Trebel opstrijkt. “Dat hij de bestbetaalde ooit wordt, doet er niet toe”, aldus Verschueren. “Voor mij is dat vandaag niet televant. Ik denk dat we met hem iemand hebben die mee de toekomst van de club zal bepalen. Of we ons budget dan niet ver opgesoupeerd hebben? Er zal nog geld zijn om het nodige te doen. We gaan proberen een competitieve ploeg te bouwen waarbij we vertrekken van de eigen jeugd.”