Sint-Niklaas -

“Ik had het beter niet gedaan en ik begrijp de commotie”. Oost-Vlaams gedeputeerde voor N-VA Annemie Charlier slaat mea culpa nadat een foto van haar lekte waarop ze tijdens de provincieraad een spelletje patience aan het spelen is. De foto zorgde voor zoveel verontwaardiging dat Charlier een storm aan kritiek over zich heen kreeg. Een sanctie vanuit de provincieraad hoeft ze voorlopig alvast niet te vrezen.