Tientallen migranten proberen Kanaal over te steken: “Ze zetten hun leven op het spel”

Dit weekend werden zo’n 52 migranten onderschept die probeerden om met kleine bootjes het Kanaal naar Groot-Brittannië over te steken. Dat zegt de Britse grenspolitie aan Sky News. De autoriteiten waarschuwen dat de migranten, onder wie ook kinderen, hun leven op het spel zetten.

De grenspolitie maakt melding over twee incidenten op zaterdag. Omstreeks 5.50 uur ‘s ochtends werd een opblaasbaar bootje met elf mensen aangetroffen op het water. De mannen beweerden dat ze de Iraanse nationaliteit hebben. Twee uur later werd nog een boot onderschept, met negen migranten aan boord. Het zou gaan om Iraniërs en Irakezen. Bij de opvarenden was ook een 12-jarige jongen. De migranten werden overgedragen aan de bevoegde autoriteiten in Groot-Brittannië.

Cap-Gris-Nez

Om 4.00 uur zondagochtend werd opnieuw een klein bootje gelokaliseerd voor de kust van Dover, bericht Sky news. Daarop zouden dertien mensen hebben gezeten, onder wie vrouwen en kinderen, die zegden uit Iran en Irak te komen. Later op de dag werden nog meer mensen op zee aangetroffen door de grenspolitie. En ook de Franse politie maakte melding van een boot die werd onderschept, voor de kust van Cap-Gris-Nez.

Migranten proberen al jaren in Groot-Brittannië te raken, maar door de strengere grenscontroles nemen ze hierbij alsmaar meer risico’s. Sinds november vorig jaar werden al minstens 616 “bootvluchtelingen” geteld op het Kanaal. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken waarschuwt zondag nog eens dat iedereen die het Kanaal probeert over te steken met een kleine boot, zijn leven op het spel zet. Bij vorige pogingen van migranten om het Britse eiland per boot te bereiken, werden ze teruggestuurd naar het eerste land van aankomst in Europa, luidt het.

Lokale vissers verklaarden aan Sky News dat het weer in Dover dit weekend rustig was en de zee er erg kalm bij lag, wat kan verklaren waarom er zovelen probeerden om het Kanaal over te varen.

