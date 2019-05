Zware wateroverlast in Bree, medisch rampenplan afgekondigd

Bree - In de provincie Limburg slaat het noodweer momenteel hard toe. In de gemeente Bree zorgt het onweer voor wateroverlast en is het medisch rampenplan afgekondigd. Het KMI heeft voor de hele provincie code oranje afgekondigd, wat inhoudt dat er schade of overlast mogelijk is door intense regenval, hagelbuien of blikseminslagen. “Wees voorbereid en volg de raadgevingen van de bevoegde overheid op”, klinkt het bij het KMI.

Straffe #beelden in de omgeving van #Bree (Limburg). Fors #onweer trekt met #wateroverlast en #hagel over de regio. Deze cellen trekken op dit moment naar de provincie #Antwerpen. Jullie #reports zijn welkom met hashtag #nwbnlx. Bedankt Heleen Vrancken! pic.twitter.com/1UuivmnOrB — NoodweerBenelux (@NoodweerBe) 19 mei 2019

In Bree is het medisch interventieplan afgekondigd voor de bewoners van het rusthuis de Boneput. Het gebouw kreeg af te rekenen met zware wateroverlast. Dat heeft burgemeester van Bree, Liesbeth Van der Auwera (CD&V), bevestigd. “Op 73 minuten tijd viel er 75 liter water per vierkante meter”, zegt Nicolaas Roose van Noodweer Benelux. “Dat is bijzonder veel als je weet dat er maandelijks maar 65 liter uit de lucht valt.”

Ook in de rest van de stad Bree is er wateroverlast. Er liepen fietstunnels en huizen onder water. De brandweer is massaal bezig met pompwerkzaamheden. In een mum van tijd kwamen straten blank te staan. Ook Peer, Genk en Zonhoven kregen te maken met hevige regenval. In Genk viel de elektriciteit even uit en sommige felle regenbuien gingen gepaard met hagel.

Voor Brussel en de provincies Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant is code geel afgekondigd tot 22.00 uur. Aan de kust en in West-Vlaanderen is de atmosfeer stabieler en krijgen we geen intense buien. “Het onweer bleef erg lang op dezelfde plaats hangen”, zegt Roose. “We zien dat het geleidelijk aan opschuift naar Antwerpen en de regio rond Leuven maar door de ondergaande zon neemt de onstabiliteit af en zal het onweer minder hard toeslaan.”

