VIDEO. Na het rampenplan vorig jaar, houdt scheldedorp hart vast voor nieuwe muggenplaag

Wichelen -

Is er opnieuw een grote knijtenplaag op komst in Schellebelle, een deelgemeente van Wichelen? Sommige bewoners vrezen alvast van wel. Want dit weekend werden de bijtgrage mugjes opnieuw opgemerkt. De knijt broedt graag op slibgebieden, en die vind je in Wichelen langs de Oude Scheldedijk.