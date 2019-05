Man met twee lange messen in de mouwen opgepakt in Parijs

In Parijs is zaterdag toevallig een man onderschept die twee lange messen in zijn mouwen had verstopt. Hij had ook een snoeischaar en twee maskers bij zich, net als een badge van de DSPAP, een eenheid van de ordediensten in Parijs, zo berichten Franse media.

De man van 27 jaar werd zaterdagvoormiddag bij het station Saint-Lazare in Parijs onderschept door de politie. Die voerde preventieve controles uit in het kader van een nieuwe manifestatie van de “gilets jaunes” of gele hesjes.

De agenten vonden het gedrag van de man verdacht. Hij zou ook een grote rugzak bij zich hebben gedragen. Toen de man in de buurt van de politie kwam, versnelde hij zijn pas. De agenten begonnen de man te fouilleren en ontdekten de twee lange messen die in zijn mouwen verstopt zaten.

De verdachte was al gekend voor verboden wapendracht en werd dan ook opgepakt door de politie. Hij verklaarde fan te zijn van cosplay, waarbij men zich uitdost in een bepaald personage uit een strip of computerspel. De messenconstructie, die deed denken aan een personage uit het computerspel Assassin’s Creed, zou hij zelf hebben gemaakt.

De man moet zondag voor het parket verschijnen, dat beslist of hij voor de rechter komt. Voor het dragen van een wapen van categorie D, zonder geldig motief, riskeert hij een gevangenisstraf van één jaar en 15.000 euro boete.

(belga)