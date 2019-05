Voor het eerst in 56 jaar geen Europees voetbal voor Anderlecht, Standard derde dankzij sterke slotfase Club Brugge

Anderlecht speelt voor het eerst in 56 jaar geen Europees voetbal, en Standard mag Club Brugge danken voor de derde plaats. De slotspeeldag in Play-off 1 bracht spektakel, veel kansen en zekerheid over de eindstand. Wij zetten alles voor u op een rijtje.

AA Gent en Anderlecht speelden in een rechtstreeks duel om de vijfde plaats, die nog een waterkansje op Europees voetbal biedt. Het waren de Buffalo’s die het laken al vroeg naar zich toetrokken dankzij een vroeg doelpunt van Kvilitaia. Anderlecht kwam daarna nog wel aan een prima kans via Saelemaekers, maar mocht door een kwakkelende Kara én een sterk Gent van geluk spreken dat het ‘maar’ 1-0 stond bij de rust.

Meer van hetzelfde na rust, tot Alexis Saelemaekers zijn duivels ontbond. Een knappe dribbel en prima voorzet later had Yannick Bolasie de gelijkmaker maar voor het binnenduwen. Jonathan David bezorgde AA Gent met een mooie plaatsbal echter meteen weer de verdiende 2-1.

Door de zege eindigt AA Gent als vijfde, een plaats die recht geeft op Europees voetbal als KV Mechelen veroordeeld wordt tot matchfixing én de vierde van Play-off 1 de finale van de play-offs wint tegen de winnaar van Play-off 2. Anderlecht weet zich voor het eerst in 56 jaar niet te kwalificeren voor Europees voetbal.

De galamatch van kampioen Genk tegen de nummer drie Standard was zowaar de minst aantrekkelijke van de avond. Een fel vertimmerd Genk had voor rust de beste kansen, maar Samatta trapte zijn 24ste competitiegoal pal op Ochoa. Doordat Antwerp na rust op voorsprong kwam op het veld van Club Brugge moest Standard ineens komen, maar het was de thuisploeg die het meest bleef aandringen. Toch was de grootste kans voor de bezoekers. Maxime Lestienne trapte een dot van een kans op de vuisten van Genk-doelman Jackers.

Antwerp moest op bezoek bij Club Brugge beter doen dan de 0-0 van Standard wilde het nog kans maken op de derde plek. Het was echter blauw-zwart dat een vliegende start nam via Loïs Openda: 1-0. De vroege goal leidde tot een heerlijke open wedstrijd. Baby liet de 1-1 onbegrijpelijk liggen, Dieumerci Mbokani zag zijn lobje sterven op de deklat en Ethan Horvath liet een terugspeelbal bijna over de lijn lopen. Aan de overkant hield Bolat Openda van zijn tweede.

Na rust draaide Antwerp de situatie nog helemaal om. Eerst kwamen ze gelijk dankzij een rake kopbal van Baby op voorzet van Lamkel Zé, daarna valideerde de VAR terecht een initieel afgekeurd intikkertje van Dieumerci Mbokani: 1-2. Antwerp leek op weg naar de derde plek, tot Daniël Opare de bal in zijn eigen strafschopgebied tegen de hand kreeg. Invaller Jelle Vossen trapte de 2-2 vanop de stip binnen. In de allerlaatste minuut bezorgde Openda de thuisploeg zelfs nog de zege: de jonge spits stond op de juiste plaats om een voorzet van Ruud Vormer over de lijn te werken.

De derde plaats gaat zo naar Standard, dat een ticket beet heeft voor de derde voorronde van de Europa League. Als KV Mechelen veroordeeld wordt voor matchfixing, kunnen de Rouches zelfs rechtstreeks de groepsfase in.

Antwerp wordt vierde en neemt het tegen de winnaar van Play-off 2 op voor een Europees ticket. Verliest The Great Old die match, dan kan het alsnog Europa in als KV Mechelen veroordeeld wordt voor matchfixing.