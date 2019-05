Onze Chef Voetbal: “Gent en Anderlecht, blij dat het seizoen voorbij is zeker?”

Het kan niet anders of AA Gent en Anderlecht zijn dolblij dat het seizoen voorbij is. AA Gent eindigt dan wel met een 9 op 9 in PO1 maar het seizoen werd geen succes. Anderlecht haalde zes punten in zijn slechtste play-offs ooit. Even slecht als in 1972-73 toen het ook zesde werd maar wel de beker won.