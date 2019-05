ANALYSE. Voor Genk was het feest beter dan de match, happy end zonder kleur voor Standard

Voor de match was het nog leuk. Het verwachte kampioenensfeertje: uitgelaten tribunes, huldigingen (Coach van het Jaar Clement, Ebbenhouten Schoen Samatta…), knuffels van ex-kampioenen Branko Strupar en Thomas Buffel voor Philippe Clement. Die aan de zijlijn nog een vrolijk gesprek had met voorzitter Peter Croonen, maar dat zal wel niet over Club Brugge zijn gegaan, zeker? En tenslotte een dikke knuffel van Standardcoach Michel Preud’homme. Maar daarmee hadden we het leukste gehad.