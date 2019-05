Waarom de functie van Kompany als speler-trainer bij Anderlecht niet zo vanzelfsprekend is als het lijkt

“Het is een beetje out of the box”, noemde Michael Verschueren het. En of. Met Vincent Kompany bij Anderlecht knoopt onze eerste klasse voor het eerst in bijna twintig jaar – Enzo Scifo in 2000 bij Charleroi – weer aan met het concept van speler-trainer. En dat is niet zo vanzelfsprekend als het op het eerste gezicht zou lijken. Vijf te overwinnen obstakels.