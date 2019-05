Tim De Ceuster (19) is de eerste en enige Belgische lacrossespeler in de NCAA, de Amerikaanse Universiteitscompetitie. Na een bewogen eerste seizoen is hij opnieuw in België en blikt hij terug.

Tim is opgegroeid in Hoeilaart, maar is een echte wereldburger. Op de International School of Brussels in Watermaal-Bosvoorde speelde hij zijn eerste match. “Ik was een van de weinige Belgische ...