Genk viert titel met veldinvasie in gietende regen

De 0-0 tegen Standard was niet meer dan een verplicht nummer voor Genk, dat zich donderdag al verzekerd had van een vierde Belgische landstitel. Meteen na het laatste fluitsignaal brak een dol feest los: supporters bestormden het veld en vierden samen met de spelers, die de Jupiler Pro League-trofee de lucht in mochten steken. Dat intussen alle hemelsluizen waren opengegaan, deerde niemand.