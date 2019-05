Bouwen of verbouwen is niet meer voor dit jaar: bouw zit met historische wachtlijst

Wie bouw- of verbouwplannen heeft, moet er niet meer op rekenen dat hij dit jaar nog een aannemer vindt die tijd heeft om de werken te komen doen. De bouw zit met een tekort aan materiaal en vooral met veel te weinig bouwvakkers, zowel Vlaamse als buitenlandse.

“Als je nu nog je eerste telefoon moet doen om iemand te vinden, dan is de kans klein dat er voor begin 2020 iemand aan het werk zal beginnen.” De bouw zit tot over haar oren in het werk, zegt Jean-Pierre Waeytens van sectororganisatie Bouwunie. De combinatie van de economie die goed draait, een tekort aan sommige bouwmaterialen én te weinig personeel zorgt voor historische wachtlijsten.

“Het is nog niet zo lang geleden dat een gemiddelde bouwaannemer maar een orderboekje had tot pakweg drie of vier maanden ver”, zegt Waeytens. “Nu is dat anders: de meesten zitten zes maanden vol, veel anderen hebben al opdrachten tot negen maanden of zelfs één jaar ver. Als je er nu nog bij wil, word je natuurlijk pas ingepland op het moment dat er weer plaats is.”

En dat duurt op dit moment door de band genomen dus zes maanden. Hoe kan dat? Op veel bouwmateriaal moet je al een tijd wachten omdat er zo veel vraag naar is. Volgens de Federatie van Steenbakkerijen loopt bijvoorbeeld de levertijd van gevelstenen vertraging op door een enorme vraag naar Belgische stenen in het Verenigd Koninkrijk. Ook voor het isolatiemateriaal pur (polyurethaan) en pir (poliyisocyanuraat) lopen door de grote vraag de wachttijden op.

Minder buitenlanders

“Maar de belangrijkste reden is toch het tekort aan personeel: we zijn met te weinig om het werk gedaan te krijgen”, zegt Waeytens. “We hebben nood aan alle profielen: van gewone bouwvakkers tot hogere profielen om de werven te leiden.”

Er zijn zo’n 90.000 bouwvakkers in Vlaanderen, en hun aantal stagneert al twee jaar. “De studies zijn niet aantrekkelijk. Jongeren denken ten onrechte dat het vuil en zwaar werk is. En de bouw betaalt ook zeker niet slecht, maar ook daar bestaan bij jongeren veel misvattingen over”, zegt Waeytens.

Zeer opvallend is dat ook het aantal buitenlandse bouwvakkers uit pakweg Polen en Bulgarije fors daalt. “Vorig jaar zijn iets meer dan 96.000 buitenlanders naar hier gedetacheerd om in de bouw te werken”, zegt Waeytens. “Het jaar voordien waren dat er 124.000. In de landen waar ze vandaan komen gaat het economisch ook goed, waardoor ze vaker daar blijven. En de regels en de controles op misbruiken hier zijn strenger geworden. Dat is een goeie zaak. Tegelijk maakt dat krimpende aanbod aan mankracht de situatie nog nijpender dan ze al was.”