Vrouw die beschuldigd werd van doden zoontje, pleegt zelfmoord

Beernem / Ichtegem - Er komt geen proces tegen de 28-jarige vrouw uit Eernegem (West-Vlaanderen) die ervan verdacht werd haar 3-jarige zoontje te hebben vergiftigd. Jessica G. stapte afgelopen weekend uit het leven.

Of de vrouw effectief haar zoontje heeft vergiftigd, is nog altijd niet duidelijk. Aanvankelijk legde ze bekentenissen af, maar ze trok die al snel weer in. Volgens gerechtelijke bronnen zou ze de vergiftiging uiteindelijk min of meer toegegeven hebben. Feit is dat de raadkamer haar een maand geleden vrij liet onder voorwaarden. Eén van die voorwaarden was een contactverbod met kinderen. Jessica mocht dus naar huis, maar haar zoontje mocht ze niet zien.

En daar had de raadkamer een grondige reden voor. Want op 13 juli werd haar kleuter in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In zijn urine troffen de dokters daar een hoge dosis Tramadol - een sterk pijnstillend middel - aan.