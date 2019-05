De depressie na ‘Game of Thrones’: waarom je een klein beetje rouwt als je favoriete serie stopt

In de VS noemen ze het een post-serie-depressie, Telenet heeft het over de post-serie-dip en er zijn er die het hebben over de serieblues. Je kent het wel, dat onbestemde gevoel van leegte wanneer je favoriete serie er voorgoed mee op houdt. Iets dat fans van ‘Game of Thrones’ zullen herkennen, nu zondagavond de allerlaatste aflevering is uitgezonden. “Bij sommige kijkers kan het zelfs leiden tot rouw.”