Leko en Wesley in tranen bij afscheid van Club Brugge: “Beetje ongelukkig, maar toch vooral trots”

Club Brugge won zondagavond zijn laatste match van Play-off 1 met 3-2 van Antwerp. De partij stond voooral in het teken van coach Ivan Leko en aanvaller Wesley, die normaal gezien hun laatste wedstrijd voor blauw-zwart hebben afgewerkt.

Voor de gelegenheid waren alle spandoeken met Ivan Leko weer bovengehaald. Zowel voor de match als achteraf zong het publiek luidkeels “Ivan Leko’s Bruges Army”. Na minutenlang aandringen kwam Leko uiteindelijk afscheid nemen voor de spionkop. Eerst maakte hij een diepe buiging, dan nam hij nog één keer de megafoon vast. Achteraf op de persconferentie vocht Leko tegen de tranen.

“Ik zeg dit in het Engels want daar voel ik me comfortabeler in”, verontschuldigde Leko zich. “Ik ben heel emotioneel. In het Engels begrijpen jullie me beter en moet niemand lachen als ik me verspreek. Ik weet niet wat de toekomst brengt. Aan het bestuur zal ik vandaag zeggen wat ik voel: ik ben dankbaar voor de kans die ik twee jaar geleden gekregen heb. Ik was toen een nobody. Mensen lachten met mij en vroegen zich af waarom iemand die zo kort trainer was een kans kreeg bij Club Brugge. Maar ik heb hier drie grote dromen kunnen waarmaken. De eerste was om trainer te worden van Club Brugge. De tweede om kampioen te spelen. De derde om na al die jaren te winnen op Anderlecht. Dat waren The Big Three. En dan waren er nog de extraatjes. De 5-0 thuis tegen Anderlecht, de 0-4 op AA Gent. Ik voel vooral dankbaarheid. Dit is wat mijn hart denkt.”

Leko’s ogen werden rood terwijl hij tegen de tranen vocht. “Iedereen weet hoe moeilijk het was om vandaag mijn spelers te motiveren. Donderdag speelden we nog voor de titel. Chapeau voor mijn spelers dat ze hier wonnen. Ook een grote dank aan de supporters en de steun die ze ons gaven. Wat ze hier gegeven hebben, is een van de mooiste herinneringen in mijn leven als een coach.”

In de kleedkamer nam hij geen afscheid van de spelers. “Morgen is er toch nog een gesprek?”, zei Ruud Vormer. “We zullen het wel horen, onze mening werd niet gevraagd. Leko heeft twee jaar fantastisch voetbal laten zien. Met recht en rede mag hij trots zijn. Het was niet alleen zijn afscheid, maar het doet wel een beetje pijn.”

“Ik ben mijn groep blijven motiveren. Ik beloofde dat we beter waren dan vorig jaar en dat waren we. We hebben vier punten meer, brachten beter voetbal, speelden een fantastische Champions League en maakten spelers beter. Hans Vanaken won twee prijzen. Ruud Vormer, Wesley Moraes, Mats Rits, Siebe Schrijvers, Loïs Openda, Thibault Vlietinck… ik zou spelers vergeten. Ik wil ook de pers danken voor jullie complimenten en commentaar, want ze hielpen me om beter te worden. Aan de hele club zeg ik Dank je en See you next time.”

Onze laatste vraag aan Leko was of hij het normaal vond dat een trainer met zijn staat van dienst wordt bedankt voor bewezen diensten. “Daarom is voetbal zo speciaal”, zei hij met een glimlach. “Als ik straks naar huis ga, ben ik een beetje ongelukkig. Maar in de eerste plaats ben ik toch trots.”

Ook aanvaller Wesley Moraës was geëmotioneerd. De 22-jarige Braziliaan kwam eind januari 2016 van het Slovaakse Trencin naar Brugge en pakte twee titels met blauw-zwart. Hij vertrekt na een uitstekend seizoen deze zomer door de grote poort. Club Brugge hoopt 30 miljoen euro voor hem te vangen. Wesley werd in zijn afscheidsmatch in de 58e minuut vervangen door Jelle Vossen. In tranen verliet hij het veld. Achteraf zong hij ook een laatste keer de Brugse spionkop toe.