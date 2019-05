Groen-voorzitter Almaci op slotmeeting: “Het is nu of nu”

“We hebben een unieke kans dat voor het eerst in twintig jaar er opnieuw een progressief en groen motorblok in de regering komt.” Dat zei Groen-voorzitter Meyrem Almaci zondagavond op de “slot-meetup” van de groene partij in Leuven. “We hebben nog zeven dagen. Het is nu of nu”.

De groene partijen in ons land hebben de wind in de zeilen. In Franstalig België scheert Ecolo hoge toppen in de peilingen en ook Groen staat op winst.

In Leuven, waar zondag de laatste van een reeks meet-ups in alle provincies en in Brussel gepland stond, vuurde voorzitter Almaci haar troepen nog eens aan voor de laatste campagneweek. “We zullen moeten vechten voor elke stem. De voorbije vijf jaar waren verloren jaren. Nu zetten we de bakens uit voor de komende vijftien jaar. Meer van hetzelfde is geen optie”, zei ze.

Groen was tijdens de campagne het mikpunt van aanvallen van tegenstanders, met N-VA op kop. De Vlaams-nationalisten waarschuwen voor een “rood-groene belastingtsunami”, als groenen en socialisten hun programma zouden kunnen uitvoeren.

“We laten ons niet intimideren”, zegt Almaci. “Laat u niet vangen door hun bangmakerij en hun woorden, maar kijk naar hun daden van de afgelopen jaren, want die spreken voor zich”.

Almaci zei dat de aanvallen van andere partijen “steeds persoonlijker” worden. Zo verwees ze naar de uitspraak van N-VA’er Theo Francken. Die zei in een interview dat Groen-kopstuk Kristof Calvo nog geen bestuurservaring heeft. “Die man heeft zelfs nog nooit een wagen bestuurd. En hij wil premier worden? Komaan zeg!”, zei Francken in Het Laatste Nieuws.

“Ik heb duizend keer liever een gedreven politicus zonder rijbewijs dan een gewezen staatssecretaris zonder fatsoen”, zei Groen-voorzitter Almaci zondag. Het leverde haar het grootste applaus van de avond op.

