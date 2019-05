Ben Weyts komt met label voor diervriendelijk vlees

Een label voor diervriendelijk vlees. In Nederland bestaat het al, maar Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) wil het nu ook in heel Vlaanderen invoeren. Ex-Boerenbond-topman Piet Vanthemsche moet het systeem de komende maanden uitwerken. Wie geen plofkip, maar een normaal gekweekte hen op zijn bord wil, zal die in de winkel dan ook duidelijk kunnen vinden. Die zal dan wel een stuk duurder zijn.

Een fairtradelabel voor producten die op een eerlijke manier zijn gemaakt, bestaat al. Net als een label voor biologisch geteelde producten. Maar een dierenwelzijnslabel bestaat nog niet. Toch niet bij ons; onze noorderburen doen het wel al een tijdje. De Nederlandse dierenbescherming riep er samen met de sector een Beter Leven-keurmerk in het leven. Vlees van producenten die rekening houden met het welzijn van dieren krijgt er één, twee of drie sterren mee. Bijvoorbeeld voor varkens die niet zonder verdoving met een scheermesje worden gecastreerd, of voor kippen die voldoende tijd krijgen om te groeien vooraleer ze geslacht worden. Een aantal Vlaamse boeren doet mee aan het Nederlandse systeem. En via Albert Heijn is dat vlees ook al in België te vinden. Lidl heeft het al voor sommige vleessoorten, McDonald’s denkt erover na.

Minister Weyts had voor Vlaanderen graag samengewerkt met de Nederlanders, maar dat blijkt niet mogelijk te zijn. Hij verandert daarom het geweer van schouder en neemt nu Piet Vanthemsche onder de arm om zelf een systeem voor heel Vlaanderen uit de grond te stampen. Vanthemsche is als gewezen Boerenbond-topman en CEO van het Voedselagentschap gepokt en gemazeld in de sector en gaat tegen september een rapport schrijven over een Vlaams waarmerk.

Niet met Gaia

Weyts vindt dat Vlaanderen niet kan achterblijven. Het is volgens hem zowel voor de consument als voor de sector een goede zaak. “De sector vraagt er zelf naar. Want straks is er nog enkel Nederlands vlees in onze rekken te vinden. Ook voor de consument is het goed nieuws: producenten die rekening houden met dierenwelzijn leveren ook gewoon beter vlees af. Ik ben ervan overtuigd dat consumenten daar ook meer voor willen betalen”, zegt de N-VA-minister. En uiteraard zal het label ertoe aanzetten om dieren respectvoller te behandelen.

Bedoeling is dat zowel de warenhuizen als de slagers mee in het systeem stappen. Dierenrechtenorganisatie Gaia is er alvast enthousiast over. “Wij kunnen dit alleen maar toejuichen”, zegt directeur Ann De Greef. “Zo’n systeem maakt een verschil voor de dieren. De consument zal de prijs ervoor betalen, maar nu zijn het de dieren die de prijs betalen”.

Vraag is wel wie gaat controleren of producenten respect opbrengen voor dierenwelzijn. Ben Weyts rekende op Gaia om dat te doen, maar De Greef ziet dat helemaal niet zitten. “Wij gaan onze naam niet op een dier zetten”, geeft ze aan. Piet Vanthemsche zal het moeten uitzoeken. Maar hoe dan ook is het label een werk voor de volgende minister van Dierenwelzijn.