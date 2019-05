40-jarige Pizarro doet er nog een jaartje bij in Bremen: “Maar nu wordt het écht wel mijn laatste seizoen”

Claudio Pizarro heeft zijn carrière als speler nog voor minstens één seizoen verlengd. Hij tekende zaterdag voor een jaar bij, bij de Duitse ploeg Werder Bremen.

De 40-jarige Peruviaan onthulde het nieuws met een video-boodschap op het scorebord in het stadion van Werder Bremen, net voor aanvang van de wedstrijd tegen RB Leipzig.

De spits liet wel weten “dat dit echt zijn laatste seizoen als speler wordt”.

De voormalige Bayern München-speler heeft verschillende Duitse trofeeën gewonnen in zijn carrière en ook één Champions League in 2013. Met 196 Bundesliga doelpunten is hij de op één na best scorende buitenlander in de geschiedenis van de competitie en dankzij een doelpunt in het 2-2 gelijkspel tegen Borussia Dortmund eerder dit seizoen is hij ook de oudste doelpuntenmaker ooit in Duitsland.