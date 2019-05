Dit zijn de actievoerders die ‘De zevende dag’ verstoorden: “Ons doel is opgepakt worden”

Het debat over Europa tussen Guy Verhofstadt (Open VLD) en Geert Bourgeois (N-VA) in De zevende dag werd zondag verstoord door negen klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Zij kwamen opvallend in beeld staan, gooiden met confetti en pamfletten en gingen daarna ‘levenloos’ op de grond liggen. “De camera’s kwamen niet naar ons, dus zijn wij naar hen gegaan.”