Opnieuw volle speeltuin en buitenzwembad, ondanks klagende buur: “We hopen nu op definitieve oplossing”

Gent -

Het buitenterras en de speeltuin van Lago Rozenbroeken in Sint-Amandsberg zaten zaterdagmiddag na de heropening meteen aardig vol met ouders en kinderen. De voortrekkers van het protest tegen de sluiting zijn tevreden dat het terras opnieuw open is. “Maar nu moeten we vooral hopen op een structurele oplossing.”