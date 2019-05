Play-off 1 zit er op: wie krijgt nu welk Europees ticket?

Play-off 1 is afgelopen: KRC Genk en Club Brugge weten ondertussen welk Europees ticket zij in de wacht hebben gesleept. Maar voor Standard, Antwerp, AA Gent, KV Mechelen, KV Kortrijk en Charleroi volgen er nog belangrijke weken.

* Dit is al zeker:

KRC Genk is kampioen en mag volgend jaar ons land vertegenwoordige in de groepsfase van de Champions League. De Limburgers krijgen een rechtstreeks ticket voor de poules op het kampioenenbal.

Club Brugge komt als vicekampioen in het niet-kampioenenspoor van de derde en voorlaatste voorronde van de Champions League terecht. Daar zou het onder meer FC Porto, PSV, Olympiakos, Dynamo Kiev, FC Basel, Basaksehir of Olympique Lyon kunnen treffen. Als het die matchen overleeft komt het in de laatste play-off ronde van de Champions League uit. Mocht Club Brugge in één van die twee rondes worden uitgeschakeld, komt het rechtstreeks in de groepsfase van de Europa League uit. Blauw-zwart is dus net als Genk zeker van Europees voetbal tot de winter.

* Dit is afhankelijk van het Europees ticket van KV Mechelen:

Al de rest is afhankelijk van het feit of bekerwinnaar KV Mechelen al dan niet Europa in mag. Dat is afhankelijk van het lopende tuchtdossier tegen KV Mechelen en een eventuele beslissing van de UEFA.

Als KV Mechelen Europa in mag:

In principe mag de bekerwinnaar KV Mechelen komend seizoen rechtstreeks naar de groepsfase van de Europa League en speelt de nummer drie uit Play-off 1 - Standard - de derde en voorlaatste voorronde. De nummer vier - Antwerp - speelt dan tegen de winnaar van play-off 2 (Charleroi of Kortrijk) voor het laatste Europees ticket, de tweede kwalificatieronde van de UEFA Europa League.

Als KV Mechelen Europa NIET in mag:

Als KV Mechelen schuldig wordt bevonden in het fraudeproces, dan gaat het rechtstreekse ticket voor de Europa League-groepsfase naar de nummer drie uit Play-off 1: Standard. De andere Europese tickets schuiven een plaatsje op. Concreet betekent dit dat de als vierde gerangschikte ploeg uit play-off 1 - Antwerp - op 26 mei de testwedstrijd zal spelen tegen de winnaar van play-off 2 (Charleroi of Kortrijk) voor een ticket in de derde en voorlaatste voorronde van de Europa League. Als Antwerp de barrage verliest gaat het alsnog naar de tweede kwalificatieronde van de UEFA Europa League. Als Antwerp de barragematch wint, dan gaat dit laatste Europese ticket naar AA Gent.

Samengevat:

KV Mechelen mag Europa in

Groepsfase Champions League: KRC Genk

Derde voorronde Champions League: Club Brugge

Groepsfase Europa League: KV Mechelen

Derde voorronde Europa League: Standard

Tweede voorronde Europa League: Winnaar baragematch: Antwerp - Charleroi/Kortrijk

KV Mechelen mag Europa niet in

Groepsfase Champions League: KRC Genk

Derde voorronde Champions League: Club Brugge

Groepsfase Europa League: Standard

Derde voorronde Europa League: Winnaar baragematch: Antwerp - Charleroi/Kortrijk

Tweede voorronde Europa League: Als Antwerp de barragematch verliest dan Antwerp, als Antwerp de barragematch wint dan krijgt AA Gent het laatste ticket