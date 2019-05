De conclusies van de laatste speeldag: Kompany heeft Anderlecht al meteen een dienst bewezen en maar goed dat Preud’homme niet Thorup heet

Als je het niet leuk vindt waar de mensen over praten, verander dan het gesprek. De quote uit de serie Mad Men had niet beter van toepassing kunnen zijn voor de timing van Vincent Kompany. Anderlecht was weer slecht en speelt voor het eerst in 56 jaar geen Europees voetbal, maar who cares? The prince is back. En ja, ook wij zijn enthousiast. Zes conclusies van de laatste speeldag van Play-off 1.

1. Zo maak je het slechtste seizoen in 56 jaar goed

Ha, Play-off 1. Wat gaan we je missen. Er zijn maar weinig dingen die in de Orde der Dingen kunnen tippen aan de urgentie die de Belgische voetbalmis uitstraalt. Het WK. De Ronde. Frietjes met stoofvlees. Frietjes zonder stoofvlees. Oké, misschien toch meer dan ik dacht.

Marc Coucke en Michaël Verschueren hadden alleszins nog iets gevonden: Vincent Kompany. Zo was de winnaar van de laatste speeldag - en misschien wel van deze hele competitie - zes uur voor de aftrap al bekend. Chapeau, Anderlecht, voor deze stunt. Als voetballiefhebber kan je alleen maar enthousiast zijn dat iemand met het palmares als Vincent Kompany terugkeert naar de Jupiler Pro League. Als PR-stunt kent het ook zijn gelijke niet. If you don’t like what’s being said, change the conversation. Morrende supporters na een dramatisch seizoen kwamen ineens met een kamerbrede grijns naar de Ghelamco Arena. In Kompany-shirt.

Eén probleem: je moet zelf wel nog voetballen, natuurlijk. Dat leken ze bij Anderlecht even vergeten. Kara was kennelijk zo van mijn melk van de terugkeer van De Prins dat hij de deur keer op keer open zette. Tja, zo eindig je een eerste keer in 56 jaar zonder Europees voetbal. Alle hoop op Kompany nu. Toch even de glitter wegvegen: hij zou niet de eerste voetbalgrootheid zijn die faalt als coach. En hij is de laatste jaren meer geblesseerd dan fit geweest. En hij kost wel veel. En Madonna laten optreden op het Eurovisiesongfestival leek eerst ook een goed idee.

2. Hopen dat het Gent-bestuur die 9 op 9 ook gezien heeft

Trainer Jess Thorup heeft opnieuw punten gescoord bij AA Gent. De Buffalo’s halen een perfecte negen op negen uit hun laatste drie competitiewedstrijden en hebben daarmee nog een waterkansje op Europa - stel je voor.

Jess Thorup. Foto: Photo News

AA Gent speelde snel, snedig en combineerde opnieuw goed - Anderlecht wist niet van welk hout pijlen maken. Alleen deden ze bij AA Gent weer veel te weinig met al die kansen. Tegen Anderlecht hadden ze makkelijk een statement kunnen maken met drie of zelfs vier goals. Het werden er twee, waardoor paars-wit na een absolute no show toch nog even mocht hopen op puntenwinst.

Koop deze man Mehdi Carcela of Dieumerci Mbokani en hij doet mee voor de prijzen.

3. Antwerp kan echt wel leuk voetbal brengen

The Great Old heeft lang de reputatie van afgrijselijk Realpolitik-voetbal gehad. 1-0 voor en dan collectief de vallende ziekte, knokken en stampen. Maar op verplaatsing bij Genk en nu ook bij Club Brugge verraste de ploeg van Laszlo Bölöni positief. Open spel, veel kansen… maar geen beloning. Dieumerci Mbokani krijgt veel lof, maar liet zowel op Genk als op Club Brugge niet te missen kansen liggen.

Club Brugge-Antwerp had evenzeer de andere kant uit kunnen gaan. In minuut 88 trapte Bolingi een grote kans wild naast doel. Eén minuut later scoorde Openda de 3-2. Het is uitkijken naar dit Antwerp volgend seizoen, naar de transfers die ze zullen doen en het voetbal dat er gespeeld zal worden. Ze hebben de middelen en het netwerk om opnieuw een stapje naar boven te zetten. Alleen jammer dat Kompany al plannen heeft volgend seizoen.

4. Vanuit sportief oogpunt had Leko dit niet verdiend

22 op 30. Club Brugge heeft zijn beste prestatie ooit uit Play-off 1 herhaald. Tegen Antwerp had het weinig overschot - zie hierboven - maar de amper 19-jarige Loïs Openda scoorde wel weer twee keer. Afwachten of ze hem volgend seizoen een kans durven geven als vervanger van Wesley.

Kan je een afscheid als dat van Ivan Leko er dan eentje door de Grote Poort noemen? Nee, waarschijnlijk niet. Daarvoor was alleen een titel hoog genoeg geweest, en daarvoor zweefde de schaduw Propere Handen toch iets te nadrukkelijk boven zijn persoon.

Ivan Leko in een innige knuffel met de fans; Foto: BELGA

Wat wel vaststaat: Leko is twee seizoenen geleden als klein trainertje binnengekomen bij Club Brugge, had het lef om het systeem waar Preud’homme kampioen mee speelde om te gooien en maakte van blauw-zwart een moeilijk te bespelen 3-5-2-machine. Eerste, tweede en een knappe Champions League-campagne - heel veel beter had hij niet kunnen doen. We hopen toch dat we het laatste nog niet van hem gezien hebben. Op sportief vlak dan.

5. Het feest is Genk gegund, de vuurpijlen minder

Feest vieren. Veel meer stond Genk op zondag 19 mei niet meer te doen. Dat mag al eens, na een seizoen waarin je van oktober tot mei op kop gestaan hebt en simpelweg het beste voetbal gebracht hebt.

Vooraf was er wel nog wat met 22 jongens op een groene rechthoek, een formaliteitje waar jeugdproduct Rubin Seigers (21) zich als rechtsback liet opmerken met een paar goede voorzetten.

En toen stoven er een paar duizend fans het veld op - heel charmant - en bekogelde er iemand de fans van Standard met een vuurpijl - minder charmant. Ach, als je net kampioen geworden bent, vergeeft men veel. Nietwaar, Leandro?

6. Goed dat Michel niet Jess heet

Eigenlijk had tegenstander Standard ook reden tot vieren nadat ze zich verzekerd hadden van de derde plaats. Gelukkig wisten de Rouches wel beter dan dat. We hadden - ten onrechte - meer verwacht van Standard, maar de manier waarop ze tegen het einde aan hikten tartte alle verbeelding. Is die kern dan echt zo smal? Woog het vertrek van Luyindama en Edmilson dan echt zo zwaar?

Mocht Michel Preud’homme Jess Thorup heten zouden er meer vragen gesteld worden.