En toen was de liefde plots over

Ooit waren ze partners in een kartel, maar N-VA en CD&V zijn ondertussen al een hele tijd grote rivalen. Het leverde in de regering jarenlang grote ruzies op, maar in de campagne waren Bart De Wever en Hilde Crevits de voorbije weken bijna politieke tortelduifjes. Het CD&V-kopstuk liet niet na om de samenwerking in de Vlaamse regering te bejubelen, de N-VA-leider zette zijn gekende cassante stijl opzij en hield niet op met het bewieroken van Crevits. Inhakken op het slimste en liefste meisje van de klas zou alleen maar antipathie opwekken. En doen alsof alles koek en ei is tussen CD&V en N-VA zou de kiezer misschien weghouden van de christendemocraten.

Gisteren was de romance in elk geval over. Het debat op VTM sloeg misschien geen gensters, maar de lichaamstaal was duidelijk. En de afstand tussen de twee ook. Crevits ergerde zich aan de gebroken beloftes om Arco nog op te lossen, De Wever beukte in op de CD&V’ster om haar toch tot duidelijkheid te dwingen over een nieuwe centrumrechtse regering. “U wilt minister-president worden en dat is ten koste van ons. Dat kan de voorbode zijn van een roodgroene regering”, zei De Wever. Een geërgerde Crevits wou geen kleur bekennen en vindt dat de kiezer eerst moet beslissen.

Op de hielen

Waarom is het nu plots zo anders? Volgens politicoloog Nicolas Bouteca wil De Wever de kiezer duidelijk maken dat hij de enige garantie is op een centrumrechtse regering, maar is er ook het besef dat Crevits door het politieke geknuffel er alleen maar zelf beter van wordt. In de laatste peiling bleek niet alleen CD&V het beter te doen dan verwacht, maar schoot Crevits in de pop poll als een pijl omhoog. En ook in Limburg ziet CD&V N-VA op de hielen. Constant zeggen dat Crevits de beste is, doet haar ook winnen. “N-VA zoekt naar een manier om kiezers weg te houden bij CD&V. Eerst was de strategie doodknuffelen, maar nu blijkt dat ze daarmee alleen maar groter wordt”, zegt de politicoloog.