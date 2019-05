Wanneer je vergaderpartner een hologram is

Als het van het Limburgse technologiebedrijf Mimesys afhangt, vergaderen we binnenkort in hologramvorm. De Belgische start-up staat voor zijn wereldwijde doorbraak, nu ze is overgenomen door Magic Leap, een Amerikaans bedrijf dat augmented-reality-brillen maakt. Daarmee zie je de gewone wereld, maar je kan er extra dingen bij projecteren, zoals grafieken over het weer. Of hologrammen dus.

Maar waarom zou je in godsnaam willen vergaderen met een hologram? “Je kan samenzitten met iemand terwijl je op dat moment elk aan de andere kant van de wereld zit”, zegt Davy Loots, mede-oprichter van Mimesys. “En met deze technologie is het een veel rijkere ervaring dan via een gewoon videogesprek.”

Met sensoren wordt je eigen beeld gecapteerd, en dat signaal wordt langs het internet verzonden. “Zo krijg je een hologram te zien in 3D, je kan gewoon rond die virtuele persoon lopen.” In Frankrijk gaat BNP Paribas al met de technologie werken om vastgoedmakelaars op deze manier te laten overleggen. “Ze kunnen ook virtuele maquettes hanteren tijdens zo’n gesprek”, zegt Loots.

In België is hologramvergaderen er voorlopig nog niet bij. Eén bril kost op dit moment ook nog meer dan 2.200 euro. “Het is een kwestie van tijd”, zegt Loots. “Op termijn willen we ook de huiskamer in. Binnen afzienbare tijd kun je perfect je zoon of dochter die in Leuven of in het buitenland studeert, heel realistisch voor je aan tafel zien zitten.” (tlb)