Snorry voor alles

Weelderige snorren, baarden in krullen gelegd: in het Elisabeth Center in Antwerpen vond dit weekend het wereldkampioenschap snorren en baarden plaats. Zaterdag was er de prijsuitreiking, zondag een snorrenparade door de stad. Deelnemers konden in de prijzen vallen in 18 categorieën: van Dalisnor tot beste halve baard. “Het evenement vindt om de twee jaar plaats”, zegt een woordvoerder van de Antwerpse Snorrenclub, organisator van dit WK. “Het is de eerste keer dat het naar ons kwam. Er waren meer dan driehonderd deelnemers uit 23 landen. Van Pakistan tot Australië. Het was een beetje overweldigend, maar alles is goed verlopen. We zijn zeer tevreden.” (cka)