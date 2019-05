N-VA krijgt klappen in Limburg

N-VA krijgt in Limburg forse klappen en kan maar heel nipt CD&V afhouden. Dat is wat een peiling van Het Belang van Limburg aangeeft. Onze zusterkrant gaf onderzoeksbureau Ipsos de opdracht om bij 1.000 Limburgers te peilen naar hun kiesintenties voor de stembusslag van volgende zondag en kwam tot de vaststelling dat de Vlaams-nationalisten het voor de Kamer niet goed doen. Terwijl de partij nationaal het verlies zou kunnen beperken, haalt N-VA – met Zuhal Demir als lijsttrekker – in de peiling in Limburg maar 23 procent en zou ze zelfs twee van de vijf Kamerzetels verliezen. Die twee zetels zouden naar Vlaams Belang gaan, dat doorstoomt naar 14,3 procent. CD&V houdt met 22,2 procent stand, beent N-VA bijna in als grootste partij en doet het dus een pak beter dan op nationaal niveau.

SP.A staat in Limburg traditioneel sterker. Het verlies is er daarom minder dramatisch. De socialisten klokken af op 14,3 procent (-3,5). Open VLD verliest ook licht, strandt op 11 procent, maar zou wel haar tweede zetel verliezen. Groen – dat geen bekende gezichten heeft in de provincie – wipt net over de 10 procent-grens en blijft onder de nationale verwachtingen. PVDA raakt in Limburg niet over de kiesdrempel.(tvd, fem)