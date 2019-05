1 op de 4 Vlamingen voelt zich arm

Ruim een kwart van de Vlamingen voelt zich arm of relatief arm. Bijna 5 procent zegt elke maand in het rood te gaan (arm), meer dan 20 procent komt maar net rond (relatief arm), schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws maandag. Ze baseren zich op de resultaten van de “De Grote Geldenquête”, die maandagavond in het VTM-programma ‘Telefacts’ worden voorgesteld.

Een op de vijf Vlamingen stelt om financiële redenen al eens een doktersbezoek uit, een op de tien slaat soms een maaltijd over omdat er niet genoeg geld is.

Uit een bevraging van studiebureau iVOX blijkt dat de welvaart in ons land relatief is: 67 procent van de Vlamingen vindt zichzelf tot de middenklasse behoren en 6 procent noemt zichzelf rijk. Driekwart heeft het met andere woorden goed tot zeer goed. Maar 27 procent deelt zichzelf op in de groep arm of relatief arm. Vrouwen, alleenstaanden, ouderen en laaggeschoolden zijn in die groep sterker vertegenwoordigd dan mannen, samenwonenden, jongeren en hogeropgeleiden.