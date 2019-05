De taalvaardigheid van hogeschoolstudenten daalt. Dat blijkt uit onderzoek van Odisee, zo schrijft De Standaard maandag.

Sinds 2012 moeten eerstejaarsstudenten van hogeschool Odisee bij de start van het academiejaar verplicht een taaltest afleggen. Uit de analyse van de taaltest van 8.052 eerstejaarsstudenten tussen 2013 en 2018 blijkt dat de taalvaardigheid van hogeschoolstudenten drastisch achteruitgaat.

“Studenten kunnen onvoldoende de structuur van een tekst bevatten, wat het studeren bemoeilijkt. Daarnaast kunnen de eerstejaarsstudenten steeds moeilijker het onderscheid maken tussen formeel en informeel taalgebruik. Ze weten vaak niet meer wat het verschil is tussen taal in een professionele context en in een chatgesprek”, zegt talenbeleidcoördinator An De Moor.

Ook de woordenschat van eerstejaarsstudenten neemt af. “Veel studenten blijken de betekenis van woorden als ‘empathie’ of ‘debiet’ niet te kennen”, zegt De Moor. Ze noemt de resultaten ‘alarmerend’ omdat er een direct verband is met hun slaagkansen. Volgens De Moor is er in de eindtermen te weinig aandacht voor cognitieve taalvaardigheden.