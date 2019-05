Greenpeace trekt naar rechter als mestactieplan goedgekeurd wordt: “41,2 miljoen kippen, varkens en koeien vervuilen ons water”

Milieuorganisatie Greenpeace publiceert maandag een interactieve kaart die aangeeft hoe het gesteld is met de watervervuiling (nitraten en fosfaten) in elke gemeente en hoeveel dieren (varkens, runderen en kippen) de lokale veehouderij telt. De publicatie komt enkele dagen voor de Vlaamse regering woensdag een nieuw mestactieplan wil goedkeuren. Volgens Greenpeace volstaat dit plan (MAP 6) niet omdat de hoofdoorzaak van het mestprobleem, de “enorme veestapel”, niet wordt aangepakt.

“De 41,2 miljoen kippen, varkens en koeien die we in Vlaanderen tellen, dragen in de eerste plaats bij aan een hoge uitstoot en dus een grote klimaatimpact. Onze intensieve veeteelt leidt ook tot watervervuiling, mestoverschotten en uitstoot van ammoniak. Door minder dieren te houden, kan men minder en gerichter bemesten met een betere waterkwaliteit tot gevolg”, stelt Matteo De Vos, expert Duurzame Landbouw en Veeteelt bij Greenpeace.

De organisatie vindt dat ons leefmilieu én de landbouwsector meer baat hebben bij een mestactieplan dat de oorzaken van de slechte waterkwaliteit ten gronde aanpakt. “Industriële veebedrijven moeten milieuvriendelijker werken en een kleinere veestapel in Vlaanderen dringt zich op. Opnieuw wordt er gekozen voor een complexe, technische aanpak die het probleem niet bij de bron aanpakt, en focust op symptoombestrijding.”

Als het mestactieplan in zijn huidige vorm toch zou worden goedgekeurd, zal Greenpeace zijn bezwaren formeel aankaarten bij de Europese Commissie en bekijken welke juridische opties er zijn om de beslissing aan te vechten, luidt het. (belga)