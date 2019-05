Wordt Simon Davies de assistent-coach van Vincent Kompany bij Anderlecht?

Met zijn 33 jaar wordt Vincent Kompany de op één na jongste trainer ooit bij Anderlecht. De jongste was de 28-jarige Engelsman Cyrille Bunyan in het seizoen 1922-1923 (!) toen Anderlecht degradeerde. Nu ja, officieel wordt Vincent Kompany geen T1, want de speler-trainer heeft nog geen Pro License-diploma. Anderlecht moet dus nog een trainer op de bank zetten die over de nodige diploma’s beschikt en die de ploeg ook kan gidsen als Kompany zelf op het veld staat.

Al zal de Rode Duivel wel altijd de tactiek en de ploegopstelling bepalen. Die deal met zijn rechterhand is ook al rond, maar Kompany wil die naam pas bekendmaken op een grote persconferentie, die snel georganiseerd wordt. Volgens onze info wordt het een Brit en de naam die we ingefluisterd kregen, is die van Simon Davies (45). Dat is een gewezen middenvelder die nu de beloften van Manchester City traint, maar ook hoofd opleiding is van de U13 tot de U21 bij City. Een jeugdexpert dus.

Ook de naam van Thierry Henry circuleerde, maar dat wimpelde zelfs Marc Coucke af als “een stomme vraag”. Belhocine verdwijnt uit de staf.