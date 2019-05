Let op voor giftig ‘Portugees oorlogsschip’ voor kust van Mallorca en Ibiza: “Tentakels tot 40 meter lang”

Een potje zwemmen voor de kusten van Mallorca, Menorca en Ibiza kan slecht aflopen, meldt Die Welt. Er werd namelijk een erg giftige ‘kwallensoort’ gesignaleerd: het zogenoemde Portugese oorlogsschip. “Het heeft tentakels tot wel veertig meter lang”.

Het was een Duitse vrouw die vorige week melding deed van een wel heel raar wezen in het water voor de kust van Mallorca in San Jordi, meldt Die Welt. Later werden meerdere waarnemingen bevestigd door het ministerie van Milieu in Spanje. Onder meer voor Ibiza en Menorca werd het ‘Portugese oorlogsschip’ gesignaleerd.

Niet zomaar een kwalletje

Zulke Portugese oorlogsschepen zijn niet zomaar kwalletjes. Het is een erg giftige combinatie van individuele ‘poliepen’. “Het drijft op het zeeoppervlak door middel van een met lucht gevulde vlotter en is uitgerust met zeer stekende tentakels, die tot wel 40 meter lang kunnen worden”, klinkt het op de website van het antigifcentrum. “Deze tentakels kunnen afbreken en wegdrijven op de golven, waar ze moeilijk zichtbaar zijn voor zwemmers. Zelfs dood en gestrand kunnen de intacte tentakels nog steeds irriterend zijn.” Wie de kwallen aanraakt, zal daar hevige pijnen van ondervinden en mogelijk ook in ademnood komen.

De kwallen zijn in de lente via een sterke stroming en wind voor de kusten van de Spaanse eilanden terechtgekomen, zegt het Spaanse ministerie van Milieu nog.

In de Noordzee komen zulke kwallen vrijwel nooit voor. Mocht je ze - op vakantie bijvoorbeeld - toch tegenkomen, raak ze dan niet aan en bel onmiddellijk het noodnummer of waarschuw een redder, vraagt het Spaanse ministerie van Milieu.